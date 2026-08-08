Reboot americano ya no va: Netflix cancela ‘El Juego del Calamar’ de David Fincher

El Juego del Calamar debía convertirse en una gran franquicia, pero parece que ya no será así. Netflix ha cancelado oficialmente el desarrollo del spin-off estadounidense de la exitosa serie coreana que iba ser dirigida por David Fincher.

El proyecto, conocido provisionalmente con el título de Heckler y con guiones avanzados de Dennis Kelly, no seguirá adelante debido a un cambio en la estrategia de la franquicia y ajustes ejecutivos en la plataforma.

El exitoso producto coreano se convirtió en un fenómeno mundial allá por 2021, para regresar con dos temporadas más que cerraban definitivamente su trama.

Sin secuela a la vista

Pero la historia iba a continuar, y se trataba de una expansión o secuela ambientada en Occidente con rodaje en el Reino Unido y los Estados Unidos para mostrar los juegos fuera de Corea del Sur.

Al parecer los retrasos acumulados y la concentración de Fincher en otros compromisos cinematográficos enfriaron el avance del proyecto.

Cabe señalar que, Netflix cambio sus planes y decidió priorizar contenidos locales y de menor escala en distintos mercados internacionales en lugar de una gran producción como la secuela del ‘El Juego del Calamar’.