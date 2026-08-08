Ministra de la Mujer confirma atención a Naldy Saldaña tras denuncia contra exdirector de La Bella Luz

La ministra de la Mujer, María Seminario, confirmó que la excantante de La Bella Luz, Naldy Saldaña, recibe atención del programa Warmi Ñan, tras la denuncia por presunto acoso y tocamientos indebidos contra el exdirector musical César Sánchez.

En diálogo con Canal N, la titular del MIMP detalló que la denuncia inicial de Saldaña motivó a otras exintegrantes de la agrupación a reportar casos similares de violencia vividas con Sánchez Chavesta.

Seminario también indicó que el equipo de Warmi Ñan ya contactó a otras cantantes y músicos de la orquesta para ofrecerles apoyo, y que el servicio se mantendrá disponible cuando lleguen a la ciudad de Lima.

Habla sobre falta de denuncia contra Sánchez

En otro momento, la funcionaria lamentó que no exista una denuncia formal contra César Sánchez Chavesta, pero reconoció que la exposición pública del caso ha alentado a más víctimas a dar su testimonio.

Nuevo video y reacción de pareja de Naldy

La difusión de un nuevo video que muestra a Sánchez Chavesta abordando insistentemente a Saldaña ha intensificado la indignación y la presión sobre los responsables de la agrupación. Hansel Bernuy, pareja de la artista, explicó al podcast Q'Bochinche que ha optado por la reserva en medios y redes sociales debido a la situación.