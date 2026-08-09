¡Habrá boda! Darinka Ramírez dice "sí, quiero" a empresario Sebastián González en romántica pedida de mano

La influencer y modelo Darinka Ramírez recibió una inesperada propuesta de matrimonio de su actual pareja, el empresario Sebastián González, durante un viaje de vacaciones que realizaron fuera del país.

La joven compartió en sus redes sociales un video que resume este momento, especialmente cuando su pareja se arrodilló para entregarle el anillo de compromiso. "No lo puedo creer hasta ahora", escribió junto a las imágenes.

Mensaje de amor y felicidad

Además de expresar la emoción que la embarga y lo que vivió durante este romántico momento, Darinka dejó claro en su publicación que se encuentra lista para iniciar con los preparativos de lo que será su boda.

"Entre nervios, lágrimas y muchísima felicidad, llegó ese momento que voy a guardar para siempre en mi corazón. Dije que sí a seguir construyendo nuestra historia, a elegirnos cada día y a caminar juntos hacia todo lo que viene. Sí, quiero. Sí, para siempre", escribió la modelo.

Reacciones y nuevo capítulo en su vida

La influencer de 25 años recibió de inmediato las felicitaciones de sus seguidores, quienes celebraron este nuevo capítulo en su historia amorosa, luego del romance que tuvo con el futbolista Jefferson Farfán.