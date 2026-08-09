Carlos Cacho cuestiona a Óscar Custodio por darle su cargo a Senderito en La Bella Luz

El estilista sostuvo que Óscar Junior no tendría la experiencia necesaria para afrontar la crisis que atraviesa la agrupación musical.

Las críticas no cesan contra la orquesta “La Bella Luz”, esta vez Carlos Cacho arremetió contra Óscar Custodio por permitir que su hijo, Óscar Junior, conocido como “Senderito”, asumiera su cargo en la agrupación en medio de la controversia generada por las denuncias de presuntos tocamientos indebidos contra el exdirector musical César Sánchez.

Durante su participación en el podcast Show.pe, el conductor cuestionó la decisión de Custodio y su esposa, Pilar, al considerar que estarían exponiendo a su hijo en medio de una situación complicada y que no tendría la experiencia necesaria para afrontar las acusaciones y cuestionamientos que rodean a la agrupación.

CUESTIONA DECISIÓN DE ÓSCAR CUSTODIO

El estilista, afirmó que Óscar Junior estaría siendo expuesto innecesariamente por sus propios padres al asumir el cargo en medio de la controversia. “A este jovencito lo están sacrificando. Lo que están haciendo con este muchachito sus padres es sacrificándolo, lavándose las manos”,afirmó.

Asimismo esta decisión podría terminar perjudicando al joven debido a la complejidad de las denuncias y cuestionamientos surgidos contra integrantes y exintegrantes de La Bella Luz.

“ESTAN ABUSANDO DE SU CARISMA"

El conductor también cuestionó que la popularidad de “Senderito” sea utilizada para colocarlo al frente de la agrupación en un momento complicado. “Están abusando de su pegada y abusando de su carisma, de los miles de seguidores que lo quieren, poniéndolo en el asador a este pobre muchacho que no sabe ni lo que está diciendo, pobrecito”, manifestó.