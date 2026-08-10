Falleció Isabel Vilar, madre del actor Carlos Alcántara: “Fuiste una gran mujer”

La noticia fue comunicada mediante un mensaje difundido por Tondero, donde sus familiares resaltaron el importante papel que tuvo en la vida del artista.

La familia de Carlos Alcántara confirmó el fallecimiento de Isabel Vilar, conocida cariñosamente como ‘Chavela’, madre del actor peruano. La noticia fue comunicada mediante un mensaje difundido por Tondero, donde sus familiares resaltaron el importante papel que tuvo en la vida del artista y el cariño que recibió de las personas que la conocieron.

En medio de este momento de dolor, la familia informó que Carlos Alcántara y sus seres queridos decidieron despedir a Isabel Vilar en estricta intimidad. La ceremonia contará únicamente con la presencia de familiares y personas cercanas, por lo que solicitaron comprensión y respeto ante esta decisión.

Asimismo, los familiares agradecieron las muestras de cariño, los mensajes de solidaridad y el respeto recibido tras conocerse la noticia. De manera especial, pidieron evitar cualquier intento de realizar registros audiovisuales durante la despedida, con el objetivo de preservar la privacidad de la familia.

MENSAJE DE DESPEDIDA

Por su parte, Carlos Alcántara utilizó sus redes sociales para despedirse públicamente de su madre. El actor, conocido también como ‘Cachín’, compartió una fotografía junto a Isabel Vilar y acompañó la imagen con un mensaje en el que recordó el esfuerzo que realizó para sacar adelante a sus hijos.

“Fuiste una gran mujer, gracias por todo lo que hiciste para sacar adelante a tus hijos sola, me quedo con esa sonrisa hermosa que siempre miraré, todo mi amor para ti”, escribió Alcántara como parte de su despedida.