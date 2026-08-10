Ignacio Baladán y su esposa viven momentos de terror tras terremoto de 7.4 en Colombia

El exchico reality Ignacio Baladán y su esposa, Natalia Segura, vivieron momentos de terror en Colombia luego del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país este lunes 10 de agosto y causó daños en varias ciudades.

Segura, quien tiene una discapacidad en cadera y columna producto de una bala recibida hace años, reveló que su cuerpo se paralizó durante el movimiento telúrico, por lo que Ignacio fue con su bebé a auxiliarla al vestidor donde se encontraba.

Tras el sismo, Baladán apareció en redes sociales visiblemente asustado y calificó el terremoto como "uno de los más fuertes que he vivido", comparándolo con los temblores en Perú. "Sé que hay varias partes de Colombia que necesitan ayuda, aquí están mis redes para lo que necesiten", expresó, mientras instó a la población a preparar mochilas de emergencia y mantenerse alerta.

Reportes de daños y personas atrapadas

El exchico reality compartió preocupantes mensajes de sus seguidores que reportaban daños en varios puntos del país, incluyendo personas atrapadas bajo escombros en Pereira y en el barrio El Refugio. "Estamos atrapados en el edificio de la cámara de comercio de Pereira por favor ayuda", fue uno de los mensajes que difundió.

Natalia Segura pide ayuda

Natalia Segura también utilizó sus redes sociales para ofrecer ayuda a los afectados por el terremoto, expresando su angustia con la frase "Dios mío…". La pareja, que reside en Colombia con su bebé, se sumó a las muestras de solidaridad y pidió auxilio para las víctimas del sismo.