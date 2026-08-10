Bryan Torres niega relación con Samahara Lobatón tras denuncia por violencia familiar

Bryan Torres se pronunció ante un programa de entretenimiento luego de que Samahara Lobatón lo denunciara por violencia familiar. El integrante de Barrio Fino aseguró encontrarse tranquilo y adelantó que el caso será atendido por la vía legal.

Consultado sobre la denuncia y quién estaría faltando a la verdad, el cantante evitó brindar mayores detalles. “De manera legal se va a ver”, respondió Torres, dejando claro que espera resolver el conflicto mediante las instancias correspondientes.

Asimismo, Bryan Torres negó mantener actualmente una relación sentimental con Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug. Ante la consulta sobre un posible vínculo entre ambos, fue contundente: “Hace mucho que no tengo nada con ella”.

Finalmente, el cantante afirmó que se encuentra enfocado en sus principales prioridades: sus hijos y su trabajo. Torres señaló que busca brindarles estabilidad y bienestar, mientras continúa adelante con sus actividades.