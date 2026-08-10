Milena Zárate se quiebra tras fuerte sismo en Colombia y revela cómo está su familia

Milena Zárate vivió momentos de preocupación tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia este lunes 10 de agosto.

La artista colombiana, quien reside en Perú, logró comunicarse con sus familiares en Santander y confirmó que todos se encuentran a salvo.

El movimiento tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en Chocó, y fue percibido en diferentes regiones del territorio colombiano.

El fuerte sismo provocó daños en diversas zonas del país y dejó numerosas familias afectadas. Ante ello, Zárate compartió su angustia con sus seguidores.