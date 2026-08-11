Lin Shaye llegó a Lima: visitó la Vía Expresa, la Huaca Pucllana y probó lomo saltado

La reconocida actriz estadounidense aprovechó su visita para conocer la cultura peruana y promocionar la nueva entrega de “Insidious”.

La reconocida actriz estadounidense Lin Shaye, recordada por interpretar a Elise Rainier en la saga de terror Insidious, llegó al Perú para promocionar el estreno de la nueva película de la franquicia.

La actriz fue recibida entre aplausos y gritos por fanáticos que la esperaban en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Visiblemente emocionada por el recibimiento, Shaye se acercó a sus seguidores para firmar autógrafos antes de continuar con sus actividades en la capital.

Durante su visita, la intérprete también ha mostrado en sus redes sociales su entusiasmo por la cultura peruana, destacando la gastronomía, la artesanía y algunos de los principales atractivos turísticos de Lima.

Lin Shaye disfruta de la gastronomía peruana

Uno de los principales atractivos de su recorrido fue la gastronomía peruana. Shaye visitó el restaurante Maido, del reconocido chef Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura, donde quedó sorprendida por la experiencia culinaria. “Increíblemente divertido y comida exquisita en Maido, el restaurante número uno del mundo. Postre!!!”, compartió en sus redes sociales.

La actriz también disfrutó de un lomo saltado en el restaurante Casa Tambo, experiencia que recomendó a sus seguidores. “Este delicioso plato se llama lomo saltado, que comimos en el restaurante Casa Tambo. Un lugar que debes visitar en Perú”.

Recorrió lugares turísticos de Lima

Por otro lado, también aprovechó su estadía para visitar la Huaca Pucllana, en Miraflores, donde realizó un recorrido por este importante sitio arqueológico. Además, durante su recorrido por la capital hizo una parada en un puente de la Vía Expresa, donde encontró un cartel promocional de Insidious: Out of the Further, título de la nueva entrega de la saga.