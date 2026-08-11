Korina Rivadeneira cuenta cómo afronta el fin de su relación con Mario Hart

La influencer contó que el trabajo y la dedicación a sus hijos fueron claves para superar el difícil momento tras el fin de su relación.

Durante la alfombra roja de la película “Mañana me caso”, Korina Rivadeneira se refirió al final de su relación con Mario Hart, con quien compartió casi diez años de vida en pareja y tuvo dos hijos.

La influencer venezolana, quien mantuvo una relación pública desde sus inicios, aseguró que actualmente se encuentra tranquila, aunque reconoció que la decisión fue dolorosa y que necesitó tiempo para asimilar el fin de una etapa importante de su vida.

KORINA SE REFIRIÓ SOBRE EL TÉRMINO DE SU RELACIÓN

En declaraciones al diario Trome, la modelo resaltó la madurez de Mario Hart que también le ha ayudado a sobrellevar esta ruptura. "Estoy tranquila, en paz. Todo tiene un proceso. Al principio es difícil, pero ya todo pasó y, felizmente, Mario es un hombre maduro, pues llevamos una buena relación por nuestros hijos y eso es lo principal", indicó.

Asimismo, indicó que mantenerse enfocada en sus hijos y continuar trabajando constantemente han sido factores fundamentales para afrontar esta etapa. "He tenido mucho trabajo con Me Caigo de Risa, eso ayudó mucho, y estar dedicada al cien por ciento a mis hijos", agregó.

NO LE CIERRA LAS PUERTAS AL AMOR

Por otro lado, descartó que actualmente exista otro interés amoroso en su vida, aunque señaló que no cierra las puertas a la posibilidad de iniciar una nueva relación en el futuro. "Siempre voy a creer en el amor, absolutamente", sostuvo.