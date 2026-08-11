Tini Stoessel anuncia su boda con Rodrigo de Paul y viaja a París para elegir su vestido

La cantante argentina confirmó que contraerá matrimonio con el futbolista a través de un video publicado en Instagram.

Tini Stoessel anunció que contraerá matrimonio con Rodrigo de Paul luego de compartir un video de casi ocho minutos en su cuenta de Instagram. La cantante argentina mostró parte de los preparativos para la boda y compartió imágenes de su anillo de compromiso, además de expresar su emoción por dar este nuevo paso junto al futbolista.

“Y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida, Rodri de Paul”, escribió la artista en la publicación. El video inicia con Tini utilizando una mascarilla cosmética y mostrando su anillo de compromiso, para luego presentar diferentes momentos relacionados con los preparativos de su matrimonio.

VESTIDO DE NOVIA

Entre las imágenes también aparece el viaje que realizó a París para probarse el vestido que utilizará durante la ceremonia. La cantante mostró algunos detalles de su estadía en la capital francesa, como su habitación de hotel y la comida que disfrutó, aunque decidió mantener en reserva el diseño del vestido de novia.

Durante otro momento del video, Tini realizó una videollamada con Rodrigo de Paul, quien se encontraba dentro de un automóvil. La cantante le comentó que no podía mostrarle lo que estaba viendo, pero aseguró que el vestido era una “locura”. La pareja inició su relación en 2021, se separó en 2023 y retomó su romance en 2025.