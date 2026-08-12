Simone Biles se rinde ante la gastronomía peruana y visita restaurante de Rodrigo Fernandini

La visita de Simone Biles a Lima no estuvo marcada únicamente por el deporte. La estrella mundial de la gimnasia aprovechó su paso por la capital peruana para acercarse a uno de los principales símbolos culturales del país: la gastronomía peruana, experiencia que la llevó hasta el restaurante del reconocido chef Rodrigo Fernandini.

SIMONE BILES DESCUBRE LOS SABORES DEL PERÚ

La múltiple campeona olímpica visitó Fernandini Restaurante, ubicado en una tradicional casona del distrito de Barranco, donde compartió mesa con el cocinero peruano y degustó una selección especial de preparaciones. Durante el encuentro, Fernandini explicó a Biles el origen de los ingredientes, las técnicas utilizadas y la relación de cada plato con las distintas regiones del Perú.

La propuesta gastronómica llamó la atención de la atleta estadounidense, quien se mostró interesada en conocer los procesos detrás de las preparaciones y la diversidad que caracteriza a la cocina peruana. El establecimiento, inaugurado en 2026, nació luego de un recorrido de Fernandini por la costa, sierra y selva para incorporar productos, recetas y técnicas tradicionales a una carta de estilo contemporáneo.

DE LIMA 2027 A UNA EXPERIENCIA GASTRONÓMICA EN BARRANCO

La presencia de Simone Biles en Perú forma parte de las actividades vinculadas a los Juegos Panamericanos Lima 2027, competencia de la que participa como embajadora. Durante su estadía, la gimnasta también cumplió una agenda con jóvenes deportistas, encuentros institucionales y actividades destinadas a conocer diferentes expresiones de la cultura peruana.

Para Rodrigo Fernandini, recibir a una de las deportistas más reconocidas del mundo significó una oportunidad para mostrar el país a través de sus sabores. “Queremos que cada visitante pueda descubrir el país a través de sus sabores”, señaló el chef, quien destacó que la llegada de Biles permite proyectar internacionalmente la riqueza de los productos y tradiciones nacionales.

Fernandini, formado en Le Cordon Bleu Lima y con experiencia en proyectos gastronómicos en Estados Unidos, regresó al país para desarrollar su primera propuesta propia en la capital. Su restaurante busca reinterpretar recetas peruanas y colocar en vitrina insumos provenientes de diferentes regiones, una propuesta que ahora tuvo entre sus visitantes a Simone Biles, en plena cuenta regresiva hacia Lima 2027.