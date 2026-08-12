Cantantes de la Bella Luz niegan haberse burlado de Naldy Saldaña en concierto

Las cantantes Fernanda Urbina y Anely Dávila, integrantes de la orquesta La Bella Luz, rechazaron las acusaciones de presuntas burlas hacia Naldy Saldaña, exintegrante que denunció al exdirector musical César Sánchez Chavesta por tocamientos indebidos.

Estas críticas se desataron tras la difusión de imágenes en el programa de Magaly Medina, correspondientes a un concierto realizado el viernes 7 de agosto en Tarapoto, donde ambas aparecen riendo sobre el escenario en una dinámica que fue vinculada por los usuarios con el caso de Saldaña.

Niegan burlas

Ante los cuestionamientos, Urbina desmintió cualquier intención de burla respecto al proceso que afronta su excompañera y aclaró que la interacción en el escenario es un recurso utilizado desde antes de que se hiciera pública la denuncia.

"Anely y yo jamás nos hemos burlado de Naldy ni de la delicada situación que está atravesando", declaró en sus plataformas digitales, donde adjuntó videos de presentaciones pasadas para respaldar que el juego formaba parte de sus espectáculos habituales.

Piden respeto para todas

Pese a negar una intención maliciosa, la intérprete admitió que la coyuntura hizo impertinente la realización del acto durante el show. "Reconozco que quizás el momento no fue el indicado para continuar con este tipo de juego", manifestó Urbina, añadiendo que "Naldy merece respeto, y nosotras también", postura que fue respaldada por Dávila al difundir los comunicados y cuestionar los ataques dirigidos hacia ellas en redes sociales.