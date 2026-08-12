Pamela Franco y Cueva reaparecen juntos en centro médico

Pamela Franco y Christian Cueva volvieron a mostrarse juntos públicamente, esta vez desde un establecimiento dedicado a la prevención y detección temprana del cáncer de mama.

La cantante compartió videos del lugar, donde se realizan trabajos de acondicionamiento. En una de sus publicaciones escribió “Ya va quedando”, mientras mostraba los avances en las instalaciones.

Posteriormente, Franco publicó una fotografía junto al futbolista con el mensaje “Paso a paso”. Cueva respondió con un “Amén”, dejando ver su respaldo a la cantante.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha explicado si su presencia estuvo relacionada con un chequeo médico o con algún proyecto vinculado al establecimiento. Las imágenes fueron compartidas mientras ambos continúan bajo la atención de sus seguidores.