Rod Stewart cancela su gira de despedida para someterse a una intervención cardíaca

El cantante británico Rod Stewart canceló todas las fechas pendientes de su gira norteamericana de despedida después de someterse a un procedimiento de colocación de un stent coronario.

La intervención cardíaca, descrita como de rutina, se produjo días después de que el artista británico. de 81 años, terminara de forma abrupta su presentación del 9 de agosto en la ciudad de Ohio.

La información la confirmó su equipo técnico en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram.

Cuatro semanas de reposo médico

El comunicado precisó que “los médicos están satisfechos con su recuperación” y que Stewart se encuentra bien.

Cabe indicar que, el intérprete de “Da Ya Think I'm Sexy?” e “Infatuation” deberá guardar cuatro semanas de reposo médico absoluto tras la intervención médica.