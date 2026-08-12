La confesión de V que sorprendió a sus fans: recibe tratamiento por un problema de audición

El cantante V, integrante de BTS, reveló que presenta un problema de audición en uno de sus oídos y que recibe tratamiento médico desde hace aproximadamente dos años y medio. La confesión del artista, cuyo nombre real es Kim Taehyung, ocurrió durante una transmisión en vivo de Weverse junto a Jungkook, después de los conciertos que BTS ofreció en Baltimore, Estados Unidos, como parte de su gira mundial ARIRANG.

Durante la conversación con sus seguidores, V explicó que existe una diferencia significativa entre la capacidad auditiva de ambos oídos. “Si el izquierdo escucha al 100% ahora mismo, el derecho solo escucha al 30%”, señaló. Según detalló, toma medicamentos y acude periódicamente al hospital para recibir atención por esta dificultad, de la que no había hablado públicamente antes de la transmisión.

En la misma conversación, Jungkook también habló sobre una lesión en la zona de la espinilla. El cantante explicó que presenta inflamación y posibles microdaños en el hueso, y que la lesión se encuentra cerca de convertirse en una fractura por estrés. Señaló además que el dolor ha afectado sus presentaciones y que, en ocasiones, no puede correr sobre el escenario como quisiera.

GIRA MUNDIAL

BTS continuará con su gira mundial ARIRANG durante octubre. El grupo se presentará en Bogotá, Colombia, los días 2 y 3 de octubre, y posteriormente llegará por primera vez a Lima, Perú, donde ofrecerá conciertos los días 7, 9 y 10 de octubre.