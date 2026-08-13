Mario Hart revela acuerdo al que llegó con Korina Rivadeneira tras el fin de su relación

El piloto Mario Hart, habló sobre la conversación que tuvo con su expareja, Korina Rivadeneira, sobre algunos acuerdos a los que llegaron tras terminar su relación sentimental. Uno de ellos es no presentar nuevas parejas a sus hijos, a menos que se trate de una relación completamente formal y consolidada.

“Si no estamos cien por ciento seguros de que es algo serio, o si solo son salidas casuales, no les presentaremos a nadie a los niños. Hemos hablado sobre la posibilidad de iniciar nuevas relaciones; sabemos que vendrán escenarios distintos, pero mantendremos la madurez necesaria porque actualmente nuestra convivencia es muy cómoda”, explicó el conductor de streaming.

DESCARTÓ ACUDIR A UNA TERAPIA

Más adelante, el piloto negó que estén acudiendo a terapia post ruptura sentimental: “No. Gracias a Dios, tenemos una excelente relación. Los chicos no tienen por qué verse afectados por nuestras malas decisiones, errores o por lo que haya pasado entre nosotros”, señaló.

Por otro lado, dijo que la posibilidad de rehacer sus vidas amorosas está contemplada, aunque en su caso aún no tiene a nadie en mente. Pero dejó claro que su próxima pareja tendrá que aceptar la fuerte dinámica familiar que mantiene con su exesposa: “Va a ser difícil que una nueva persona entienda que debo pasar los fines de semana junto a mis hijos y su mamá”, finalizó. (Con información de Trome)