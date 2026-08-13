Michelle Alexander arremete contra trabajador acusado de presunto hostigamiento sexual

La productora Michelle Alexander reaccionó con indignación tras difundirse una denuncia por presunto hostigamiento sexual contra Eric García Vilca, asistente de dirección de Del Barrio Producciones.

Según la denuncia difundida por un programa de entretenimiento, el trabajador habría realizado un casting en bikini a una joven que participaba en los talleres de la productora. Las imágenes generaron una fuerte respuesta de Alexander.

La productora calificó el hecho como inaceptable y lanzó duras expresiones contra el trabajador, a quien acusó de tener un comportamiento de depredador. Asimismo, aclaró que García Vilca no ocupaba el cargo de director en Del Barrio Producciones.

Alexander aseguró que la empresa mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier forma de abuso u hostigamiento. Además, indicó que el trabajador fue retirado tras tomar conocimiento de la denuncia y que la joven recibirá respaldo legal y psicológico.