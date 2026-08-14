Sheyla Rojas asegura que no le molesta que la llamen "mantenida o interesada"

Sheyla Rojas volvió a generar comentarios tras referirse abiertamente a su situación económica durante los años que vivió en México. La exchica reality reconoció que disfrutó del apoyo financiero que recibió de su expareja, Luis Ángel, conocido como Sir Winston, aunque ahora asegura que está preparada para trabajar y desarrollar nuevos proyectos en Perú.

La modelo peruana habló sobre su vida personal y profesional durante una entrevista difundida por Magaly TV La Firme, donde no tuvo reparos en responder qué piensa sobre ser considerada una mujer “mantenida”. “Me encanta. Me encantó y me encanta”, señaló al recordar la etapa en la que su entonces pareja cubría buena parte de sus gastos. También destacó que el empresario mexicano fue generoso durante los aproximadamente cinco años que mantuvieron una relación.

Sheyla Rojas asegura que quiere empezar de cero

Pese a reconocer las comodidades que tuvo durante su relación, Sheyla Rojas afirmó que no tiene temor de recuperar su independencia económica y comenzar nuevamente en el país. “Aquí es venir y empezar de cero, pero sin miedo al éxito, porque yo sé que puedo conseguir las cosas trabajando”, expresó. Asimismo, señaló que no le incomodan las críticas o calificativos relacionados con su pasado. “A mí me pueden decir mantenida o interesada, lo que sea”, manifestó.

La también exconductora recordó que antes de alcanzar popularidad en la televisión realizó distintos trabajos para generar ingresos. Según relató, llegó a vender ropa deportiva y repartir volantes, experiencias que ahora utiliza para destacar que está preparada para enfrentar una nueva etapa laboral. “Yo no me voy a quedar nunca con los brazos cruzados. No le tengo miedo a empezar de nuevo”, sostuvo.

Sheyla Rojas prepara emprendimiento y evalúa volver a la televisión

Entre sus próximos proyectos, Sheyla Rojas confirmó que prepara un negocio de arreglos florales y regalos corporativos junto a una socia especializada en el rubro. La iniciativa estará enfocada principalmente en empresas y campañas como Navidad, con productos como canastas y obsequios corporativos. Según explicó, considera que se trata de un negocio que no requiere una inversión demasiado elevada y en el que su red de contactos podría desempeñar un papel importante.

Paralelamente, Sheyla Rojas reveló que ha recibido propuestas para regresar a la televisión peruana, aunque todavía analiza cuáles podrían ajustarse a sus intereses. “Tengo que ver qué ofertas realmente me llamen la atención”, indicó. Por ahora, la modelo busca concentrarse en sus emprendimientos y en generar sus propios ingresos tras cerrar su etapa sentimental y personal en México.