Paolo Guerrero aclara actividad en redes tras inesperado reposteo de Alondra García Miró

Paolo Guerrero generó comentarios en redes sociales luego de que se detectara un supuesto reposteo de una publicación de su expareja, Alondra García Miró. La interacción llamó la atención de los usuarios y posteriormente habría sido eliminada.

El hecho ocurrió días después de que Ana Paula Consorte anunciara que contraerán matrimonio. Además, usuarios señalaron que la brasileña ya no seguiría al futbolista en redes sociales.

Sin embargo, Guerrero aclaró posteriormente que sus cuentas habían sido hackeadas. El delantero explicó que se realizaron solicitudes de amistad, ‘likes’, comentarios y reposteos sin su autorización, por lo que pidió disculpas a sus seguidores.

Actualmente, el futbolista se encuentra enfocado en su participación con Alianza Lima en el Torneo Clausura de la Liga 1.