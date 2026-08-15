Luren Márquez continuará como Miss Perú 2026 tras recibir segunda oportunidad

Luren Márquez conservará el título de Miss Perú 2026 y representará al país en la próxima edición del certamen Miss Universo, luego de que la Organización Miss Perú decidiera otorgarle una segunda oportunidad.

La confirmación del retorno de la reina de belleza se dio a conocer este viernes a través de un video difundido en sus plataformas digitales, apenas un día después de que el organismo anunciara su destitución. En su mensaje, Márquez admitió haber cometido errores en su conducta, por lo que ofreció disculpas públicas a la institución y a su directora ejecutiva, Jessica Newton.

La representante peruana manifestó que asume con responsabilidad las consecuencias de sus decisiones y reconoció que el título exige cumplir con determinados parámetros institucionales. Asimismo, expresó su agradecimiento hacia la organización por concederle nuevamente la confianza, asegurando que recibe la medida con humildad.

Antecedentes del caso y rechazo a especulaciones

La destitución había sido comunicada el jueves 13 de agosto por la Organización Miss Perú, fecha en la que se informó la separación de Márquez sin precisar los motivos e indicando que se nombraría a una sucesora.

En su declaración en video, Márquez manifestó además su malestar ante las versiones e hipótesis que comenzaron a circular en torno a su breve salida del certamen. La reina de belleza rechazó categóricamente los datos difundidos por terceros, señalando que se utilizó su vulnerabilidad para propagar información falsa que atenta contra su persona y contra la propia Organización Miss Perú.