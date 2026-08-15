Ibai Llanos anuncia Mundial de Comidas y el cebiche podría representar al Perú

Un nuevo concurso digital que buscará enfrentar a platos tradicionales de distintos países organizado por el creador de contenido español Ibai Llanos, quien anunció el lanzamiento del Mundial Comidas donde Perú podría volver a representar su gastronomía en una competencia internacional.

El anuncio llega un año después del éxito del Mundial de Desayunos, competencia en la que Perú se coronó campeón con el tradicional pan con chicharrón, acompañado de tamales y café pasado.

CEBICHE SERÍA LA PROPUESTA PERUANA

Para esta nueva competencia, Ibai Llanos invitó a sus seguidores a proponer los platos que representarán a cada país. Aunque todavía no se ha confirmado la fecha de inicio ni todos los detalles del formato, el streamer ya adelantó algunas opciones.

Entre las primeras propuestas mencionadas figuran la paella por España, el asado por Argentina, los tacos por México y el cebiche por Perú. Sin embargo, la elección todavía podría variar, ya que los usuarios tendrán la posibilidad de sugerir otras alternativas. Entre los platos que podrían representar al Perú también aparecen el lomo saltado, ají de gallina, anticuchos, causa limeña y arroz con pollo.

PERÚ GANO EL MUNDIAL DE DESAYUNOS

Por otro lado, el 13 de septiembre de 2025, Perú se impuso a Venezuela en la gran final del Mundial de Desayunos. La propuesta peruana consiguió 12.8 millones de votos a través de TikTok, Instagram y YouTube y superó a la arepa venezolana por una diferencia de 200 mil votos.