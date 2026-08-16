En pleno romance con Alejandro Sanz, Stephanie Cayo revela que mantiene cercana relación con su ex

La actriz peruana Stephanie Cayo sorprendió al hablar nuevamente sobre su vida sentimental y revelar detalles de la relación que mantiene actualmente con su exesposo Chad Campbell. La confesión se dio mientras atraviesa una nueva etapa personal junto al cantante español Alejandro Sanz.

Durante una entrevista con la revista ¡HOLA!, la intérprete recordó parte de su historia amorosa y explicó que mantiene contacto con algunas de sus exparejas. Según contó, el paso de los años no necesariamente elimina el cariño que existe entre dos personas que compartieron una relación.

Cayo señaló que incluso ha vuelto a trabajar con algunas de sus antiguas parejas y aseguró que conserva una buena relación con ellas. “Los quiero mucho”, comentó al referirse a quienes fueron parte de su pasado sentimental.

RELACIÓN CON SU EXESPOSO Y VOLVER A CASARSE

La actriz se refirió especialmente a Chad Campbell, empresario estadounidense con quien contrajo matrimonio en 2018 y de quien se divorció tres años después. Pese a la separación, ambos continúan manteniendo una comunicación cercana. “Mi exesposo y yo, por ejemplo, todavía nos llamamos. Él me cuenta de su novia y yo le cuento; o sea, nos adoramos” , indicó.

Por otro lado, también habló sobre la posibilidad de volver a contraer matrimonio y aseguró que continúa creyendo en esta unión. Además, señaló que entre sus planes se encuentra la posibilidad de formar una familia y tener hijos. “Creo que sería de otra manera. Menos tradicional, no lo sé, es lo que digo ahora. Creo que ahora haría algo mucho más especial, más íntimo. Eso se conversará en su momento”, manifestó.