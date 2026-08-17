Sheyla Rojas recuerda su relación con Sir Winston y explica los motivos de su separación

La exchica reality recordó algunos aspectos de la vida que llevó durante su romance y explicó las razones que, según relató, influyeron en el final de la relación.

Sheyla Rojas habló sobre su relación de cinco años con el empresario mexicano Luis Miguel Galarza, conocido como Sir Winston, durante una conversación con Magaly Medina. La exchica reality recordó algunos aspectos de la vida que llevó durante su romance y explicó las razones que, según relató, influyeron en el final de la relación.

Durante la entrevista, Rojas reconoció que disfrutó de las comodidades que tuvo mientras estuvo junto al empresario. Ante una pregunta sobre si le agradaba ser mantenida, respondió que no le incomodaban las críticas al respecto y señaló que disfrutó de ese estilo de vida.

La modelo también contó que, tras regresar al Perú, tuvo que retomar distintas actividades cotidianas que no realizaba durante su estadía en México, entre ellas cocinar. Además, mencionó que conserva algunos regalos que recibió durante su relación, incluidos vehículos registrados a su nombre.

Sobre su situación actual, Rojas señaló que su regreso al Perú significó adaptarse a una nueva etapa. Durante la conversación, comentó que llegó a tener una cuenta bancaria en México y que procuraba ahorrar parte del dinero que tenía disponible.

DIFERENCIAS EN PROYECTOS PERSONALES

Respecto al final de su relación con Sir Winston, la modelo indicó que las diferencias en sus proyectos personales fueron uno de los factores que influyeron en la separación. Según explicó, ella tenía el deseo de formar una familia, mientras consideraba que el empresario no compartía ese objetivo en ese momento.

Rojas también mencionó situaciones relacionadas con la confianza dentro de la relación. Según su relato, hubo episodios de infidelidad que perdonó en más de una oportunidad, aunque una situación posterior cambió su percepción sobre el vínculo.

La exchica reality señaló que progresivamente se fue desilusionando y llegó a considerar que la relación no avanzaba de acuerdo con sus expectativas. Tras cinco años de vínculo, decidió poner fin a esa etapa y regresar al Perú, donde actualmente desarrolla una nueva etapa de su vida.