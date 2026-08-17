Samahara Lobatón anuncia su ingreso a “La Prisión de Destino” junto a su expareja

Samahara Lobatón sorprendió a sus seguidores al publicar un video en su cuenta de Instagram en el que anuncia su próxima incorporación a “La Prisión de Destino”, reality de convivencia extrema transmitido en vivo las 24 horas desde Miami y organizado por el creador de contenido Destino Tolk.

En el video, la influencer dejó entrever que su ingreso al programa está cada vez más cerca. “Ya falta poco”, señaló al compartir imágenes relacionadas con su llegada al reality.

Uno de los detalles que más llamó la atención es que Samahara compartirá este espacio con su expareja Youna, padre de su primera hija. Ambos volverán a coincidir en un formato de encierro y convivencia frente a las cámaras.

Además, Lobatón acompañó el anuncio con una particular frase: “La granjera se fue, pero la víbora sigue”, generando expectativa entre sus seguidores sobre lo que podría ocurrir tras su ingreso al reality.