Shakira llegó a Quibdó y recorrerá zonas afectadas por el terremoto en Colombia

Durante su visita, la artista tiene previsto conocer la situación de las familias damnificadas.

La cantante colombiana Shakira llegó este lunes a Quibdó, capital del departamento del Chocó, para visitar algunas de las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia el pasado 10 de agosto.

Durante su visita, la artista tiene previsto conocer la situación de las familias damnificadas y anunciar las acciones con las que buscará contribuir a la atención de los afectados por el desastre, que dejó víctimas mortales, miles de damnificados y daños en viviendas y otras edificaciones, según información citada en el texto.

VISITA A PROYECTOS EDUCATIVOS

Shakira también tiene programado visitar proyectos educativos de su Fundación Pies Descalzos, organización que desarrolla actividades en Colombia y trabaja desde hace dos décadas en Quibdó. La fundación ha acompañado a colegios públicos y participado en la construcción e intervención de centros educativos.

Entre los proyectos se encuentra la Institución Educativa Antonio Ricaurte (INTAR), cuya sede María Berchmans fue inaugurada en 2005. Actualmente, la organización trabaja en la construcción de una nueva sede educativa, que tendrá una capacidad para 960 estudiantes y un área construida de 6.000 metros cuadrados.

La visita de la cantante se produce una semana después del terremoto, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, en el departamento del Chocó. El movimiento también afectó al Valle del Cauca y zonas del Eje Cafetero.

Tras el terremoto, Shakira había expresado públicamente su solidaridad con las personas afectadas. A través de sus redes sociales, manifestó su respaldo a las familias que atravesaban momentos de angustia debido al desastre.