Melcochita prepara gran celebración por sus 90 años junto a estrellas de la salsa

La celebración combinará salsa, humor e improvisación para repasar los principales momentos de la trayectoria artística de Pablo Villanueva.

Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, celebrará sus 90 años con un espectáculo que reunirá a destacados exponentes de la salsa peruana y latinoamericana, donde se busca rendir homenaje a una trayectoria artística.

El evento, denominado “Los 90 de Melcochita: La despedida del sonero”, se realizará el sábado 26 de septiembre desde las 8 p. m., en el Centro de Convenciones del Parque de la Amistad, en Surco. La jornada repasará los principales momentos de la carrera del reconocido artista peruano.

La celebración contará con la participación de Camagüey, Brunella Torpoco, Son Tentación, Septeto Acarey, Alex Ramírez y César Vega, entre otros invitados. Los artistas rendirán tributo a Melcochita en una noche dedicada a sus nueve décadas de vida y a su aporte al entretenimiento nacional.

NOCHE DEDICADA A LA TRAYECTORIA

El espectáculo combinará salsa, música y humor, además de momentos especiales para recordar la extensa carrera de Pablo Villanueva como sonero, músico, compositor y productor.

La celebración también busca reunir a distintas generaciones de seguidores que han acompañado a Melcochita durante su trayectoria. La música y la improvisación serán protagonistas de una jornada que pretende convertirse en un homenaje a su legado artístico.

ENTRADAS YA ESTAN DISPONIBLES

Las entradas ya se encuentran en Teleticket y los precios varían según la zona elegida por los asistentes. La Zona Melcochita VIP tiene un costo de S/ 88, mientras que el Sonero Box para cuatro personas cuesta S/ 524 y el Sonero Box para seis personas tiene un precio de S/ 786.