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Hace 40 minutos

Diealis cambia de vida y se refugia en la fe tras polémica

El streamer peruano comparte en redes una nueva rutina marcada por la reflexión, el ejercicio y la lectura de la Biblia.



Diealis, conocido también como Diego Aliaga Huamán, ha mostrado en redes sociales un cambio en su estilo de vida, marcado por la reflexión, el ejercicio, la lectura de la Biblia y su acercamiento a la iglesia.

Este giro ocurre meses después de que su expareja, la influencer Verónika Rojas, lo denunciara por presunta agresión física y psicológica. El caso fue difundido públicamente y pasó a manos del Ministerio Público.

En medio de la controversia, el streamer reconoció problemas relacionados con el consumo de alcohol y expresó su arrepentimiento por lo ocurrido. La investigación fiscal continúa para determinar las responsabilidades correspondientes.

Actualmente, Diealis asegura que busca reconstruir su vida y dejar atrás comportamientos perjudiciales. A través de sus redes sociales, comparte esta nueva etapa vinculada con la fe, la meditación y el ejercicio.


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