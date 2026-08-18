Gian Marco será incluido en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos

Gian Marco sumará un nuevo reconocimiento a su extensa trayectoria musical. El cantautor peruano será incorporado al Salón de la Fama de los Compositores Latinos durante la decimotercera edición de los Premios La Musa, programada para el próximo 14 de octubre en el teatro Flamingo de Miami.

Gian Marco Javier Zignago Alcóver, conocido artísticamente como Gian Marco, nació en Lima y construyó una carrera como cantante, compositor y músico. A lo largo de su trayectoria ha obtenido tres Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum Cantautor, consolidándose como una de las figuras peruanas más reconocidas de la música latinoamericana.

Entre sus canciones más conocidas se encuentran “Se Me Olvidó”, “Te Mentiría”, “Lamento”, “Hoy”, “Sentirme Vivo” y “Si Me Tenías”. Su trabajo como compositor también lo llevó a escribir para reconocidos artistas de la música latina, entre ellos Gloria Estefan, Marc Anthony y Alejandro Fernández.

Con esta incorporación, el artista peruano verá reconocida especialmente su faceta como autor, una de las más importantes de su carrera. El anuncio fue difundido por Perú21, que destacó que su nombre quedará ligado a la historia de la composición musical latina.