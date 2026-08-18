Curwen explica qué hacía mientras Carla Campos estaba en una discoteca y se pronuncia sobre las imágenes

El creador de contenido abordó el tema durante una transmisión de Habla Good, luego de la difusión de imágenes que generaron cuestionamientos sobre su relación.

Víctor Caballero, conocido como Curwen, contó qué hacía mientras su pareja, Carla Campos Salazar, se encontraba en una discoteca de Miraflores junto a Alonso Grimaldo. El creador de contenido abordó el tema durante una transmisión de Habla Good, luego de la difusión de imágenes que generaron cuestionamientos sobre su relación.

Curwen señaló que aquella noche permaneció en su casa junto a su madre y su perro viendo la película X-Men. También indicó que sabía que Carla había salido a una fiesta y aseguró conocer al joven que aparece junto a ella en las imágenes, a quien identificó como Alonso Grimaldo.

En un primer momento, el streamer negó que las imágenes correspondieran a una infidelidad y sostuvo que el acercamiento entre ambos podía interpretarse como un saludo. Su versión fue difundida luego de que Magaly TV: La Firme mostrara las imágenes registradas durante la madrugada en una discoteca de Miraflores.

El material generó comentarios en redes sociales debido a la cercanía entre Carla Campos y Grimaldo. Sin embargo, Curwen manifestó inicialmente que el joven era amigo de su pareja y que no consideraba que lo ocurrido representara una infidelidad.

CAMBIO DE OPINIÓN

Posteriormente, durante una nueva intervención en Habla Good, Caballero cambió su interpretación inicial y reconoció que se había equivocado al analizar las imágenes. Según explicó, inicialmente se había aferrado a la idea de que se trataba de un saludo, pero luego consideró que las imágenes mostraban una situación diferente.