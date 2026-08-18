¿Quiénes son Carla Campos y Alonso Grimaldo, conocido como ‘Grimy’?

Las recientes imágenes de una salida nocturna volvieron a poner bajo la mirada pública a Carla Campos, diseñadora e influencer vinculada sentimentalmente con el creador de contenido Curwen. La aparición de la joven junto a otra persona generó comentarios y preguntas entre usuarios de redes sociales.

Ante la difusión de las imágenes, Curwen aclaró que el hombre que aparece junto a Carla Campos es Alonso Grimaldo, conocido en redes sociales como ‘Grimy’. Según explicó, se trata de un amigo cercano de la influencer.

Carla Campos ha ganado presencia en plataformas digitales gracias a su contenido relacionado con diseño, estilo de vida y redes sociales. Su relación con Curwen también ha despertado interés entre sus seguidores, especialmente ante las publicaciones que ambos comparten.

Por su parte, Alonso Grimaldo mantiene actividad en redes bajo el nombre de ‘Grimy’. Su aparición junto a Campos generó especulaciones, aunque la versión difundida por Curwen señala que ambos mantienen una amistad.