¡Angie Jibaja captada en polémica situación junto a su pareja en La Victoria!

La exmodelo también fue registrada compartiendo con personas señaladas como de mal vivir en una zona considerada como zona roja.

Tras la difusión de imágenes en el programa “Magaly TV La Firme”, Angie Jibaja y su pareja chilena, Jonathan Pettit, fueron captados en un estado que generó preocupación en una de las zonas de mayor incidencia delictiva del distrito de La Victoria.

Según las imágenes difundidas, la exmodelo fue registrada intentando encender en varias ocasiones un “cigarro” mientras abordaba un taxi cerca de la plaza Manco Cápac, en compañía de su pareja.

EN MAL ESTADO

Asimismo, en las imágenes también se pudo observar a Jibaja compartiendo con personas señaladas como de mal vivir, situación que no sería nueva para la exmodelo, pues anteriormente ya había sido captada en escenarios similares.

Al día siguiente, ambos fueron vistos en un restaurante. Minutos después, Angie Jibaja se quedó dormida en el lugar y posteriormente se retiró junto a su pareja, quien se desplazó en una motocicleta.