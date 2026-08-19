Elton John convierte sus rótulas en joyas tras someterse a cirugías

El cantante británico reveló en el documental Elton John: Touched by Gold que entregó sus rótulas a un diseñador de joyas para convertirlas en piezas de colección.

Elton John volvió a sorprender con una particular muestra de lujo y excentricidad. El cantante británico reveló en su nuevo cortometraje documental, Elton John: Touched by Gold, que convirtió sus rótulas, retiradas durante intervenciones quirúrgicas, en piezas de joyería.

En el documental, el artista de 78 años explica su fascinación por el oro y su carácter atemporal. En medio de la producción, contó que, luego de someterse a cirugías en ambas rodillas, preguntó a su médico si podía conservar las rótulas que le habían retirado.

John posteriormente contactó al diseñador de joyas londinense Theo Fennell y le propuso utilizar ambas piezas para crear joyas. El diseñador aceptó el particular encargo y transformó una de las rótulas en un colgante.

Fennell explicó que el material tuvo que ser tratado previamente. Las rótulas fueron sometidas a un proceso de secado mediante calor, tras lo cual adquirieron una textura porosa similar a la piedra pómez. Posteriormente fueron tratadas con acetato y pulidas para poder incorporarlas a la pieza.

El resultado es un collar que John calificó como "asombroso". El cantante incluso identificó ante las cámaras la pieza correspondiente a su rótula derecha.

Un diseño con referencias históricas

El diseñador denominó al collar como un "talismán" y señaló que buscó crear una pieza que pudiera conservarse durante siglos. La cadena está elaborada con elementos de hueso y el colgante incluye una inscripción en latín que hace referencia a la idea de no inclinarse ante ningún hombre.

La segunda rótula, de menor tamaño, fue convertida en un broche debido a que había menos material disponible para trabajar. John y Fennell coincidieron en que las piezas tienen un carácter atemporal. El diseñador incluso planteó que, dentro de cientos de años, podrían ser consideradas una especie de reliquia vinculada al cantante.

Elton John también ha hablado anteriormente sobre las intervenciones médicas a las que se ha sometido. Durante una conversación relacionada con el estreno de su documental Elton John: Never Too Late, el músico hizo referencia a la cantidad de órganos y partes del cuerpo que ya no conserva y bromeó con que "ya no queda mucho" de él, aunque continúa activo.