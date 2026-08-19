Carpeta fiscal 364-2024: ¿qué se sabe del expediente mencionado por Curwen sobre Magaly?

La carpeta fiscal 364-2024 fue mencionada públicamente por Curwen en relación con hechos que involucran a personajes del espectáculo y del ámbito judicial.

El caso guarda relación con el proceso que Jefferson Farfán inició contra Magaly Medina. En 2023, la magistrada María Delfina Vidal La Rosa Sánchez dispuso cambios en los juzgados que tenían a cargo procesos vinculados con el exfutbolista y la conductora.

La situación volvió a cobrar interés en 2024 luego de que Vidal La Rosa fuera vinculada públicamente con Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’. Farfán también se pronunció entonces sobre los cuestionamientos relacionados con su antiguo proceso contra Medina.

El expediente mencionado por Curwen reúne estos antecedentes y ha puesto nuevamente bajo atención los nombres de Magaly Medina, Jefferson Farfán, Andrés Hurtado y la magistrada Vidal La Rosa. Los alcances específicos de la carpeta deben ser establecidos a partir de la documentación fiscal correspondiente.