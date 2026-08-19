Banda de metal demanda a Netflix por el nombre de la exitosa película ‘K-Pop Demon Hunters’

La banda argumenta que Netflix no solo estaría generando confusión sobre el origen de la marca, sino que también podría desplazar a la agrupación en determinados espacios comerciales.

La banda de metal Demon Hunter, fundada en Seattle, Estados Unidos, presentó una demanda contra Netflix por el uso del nombre KPop Demon Hunters, título de la película animada que se convirtió en uno de los mayores éxitos de la plataforma.

La demanda fue presentada esta semana ante un tribunal de California. En ella, la agrupación, vinculada a la corporación Hyde Lane, sostiene que el uso de la denominación podría eclipsar su marca Demon Hunter y generar confusión entre los consumidores.

Según la denuncia, el anuncio de una gira mundial relacionada con KPop Demon Hunters, realizado por Netflix en mayo, habría incrementado el riesgo de que el público perciba una supuesta relación comercial entre la banda y los responsables de la producción.

Alegan perjuicio comercial

Demon Hunter argumenta que Netflix no solo estaría generando confusión sobre el origen de la marca, sino que también podría desplazar a la agrupación en determinados espacios comerciales. La banda cuestiona que Netflix utilice una denominación similar a su marca para desarrollar una franquicia que incluye productos y espectáculos vinculados a la película.

Demon Hunter fue fundada en 2000 por los hermanos Don y Ryan Clark y ha desarrollado su trayectoria dentro del metal, incorporando referencias religiosas en parte de sus canciones.

El éxito de KPop Demon Hunters

KPop Demon Hunters se estrenó el 20 de junio del año pasado y rápidamente se convirtió en un fenómeno internacional. La producción alcanzó el título de película más vista en la historia de Netflix y posteriormente obtuvo dos premios Oscar: mejor película de animación y mejor canción original por Golden. La cinta fue dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans. Debido a su éxito, Netflix anunció una secuela que tiene previsto su estreno para 2029.