Pablo Alborán cancela concierto tras ser diagnosticado con neumonía

El cantante español informó que deberá guardar reposo por recomendación médica y suspendió su presentación del 21 de agosto en Ciudad Real.

El cantante español Pablo Alborán informó que fue diagnosticado con neumonía, motivo por el que deberá guardar reposo y canceló uno de los próximos conciertos de su gira. A través de sus redes sociales, el artista comunicó a sus seguidores que su estado de salud le impedirá presentarse este viernes 21 de agosto en Ciudad Real, España.

Alborán explicó que la decisión responde a una recomendación médica. El cantante agradeció a las personas que habían adquirido entradas para el espectáculo y lamentó la suspensión de la presentación, que había logrado agotar localidades.

Pidió evitar alarmas

Alborán también pidió que la información sobre su estado de salud sea difundida con rigor y serenidad para evitar preocupaciones innecesarias entre sus familiares y seguidores. El intérprete señaló que ya inició el tratamiento indicado y aseguró que su prioridad es descansar y recuperarse para volver a los escenarios.

Horas después, el cantante volvió a pronunciarse para agradecer los mensajes de apoyo. Asimismo, expresó su pesar por la cancelación debido a que muchos seguidores habían viajado desde otras ciudades para asistir al concierto.

¿Cuándo volverá a los escenarios?

Tras la suspensión de su presentación en Ciudad Real, el próximo concierto programado en la agenda de Alborán está previsto para el 30 de agosto en Boimorto, La Coruña. Posteriormente, el artista tiene previsto iniciar su recorrido por Latinoamérica el 27 de septiembre en Costa Rica. La gira continuará por diferentes países de la región y culminará el 24 de octubre en Puerto Rico. Hasta el momento, no se han anunciado modificaciones adicionales en las fechas de su gira.