Korina Rivadeneira asegura que Mario Hart terminó la relación y niega haber dependido económicamente de él

Korina Rivadeneira aseguró que fue Mario Hart quien decidió poner fin a su matrimonio y señaló que le afectan los comentarios de personas que desconocen lo ocurrido entre ambos.

La modelo negó haber dependido económicamente del piloto y afirmó que durante su relación compartían los gastos bajo una modalidad de 50-50.

También contó que continuó trabajando durante el embarazo y después de convertirse en madre, mientras se encargaba del cuidado de su hija y cumplía con sus compromisos laborales.

Rivadeneira explicó que las diferencias comenzaron a intensificarse tras convertirse en padres. Según relató, nunca lograron encontrar un punto de acuerdo para superar los problemas que surgieron en la relación.