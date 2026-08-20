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Korina Rivadeneira asegura que Mario Hart terminó la relación y niega haber dependido económicamente de él

La modelo venezolana respondió a las críticas tras el fin de su matrimonio y aclaró cómo manejó las responsabilidades económicas durante su relación.

Foto: Instagram



Korina Rivadeneira aseguró que fue Mario Hart quien decidió poner fin a su matrimonio y señaló que le afectan los comentarios de personas que desconocen lo ocurrido entre ambos.

La modelo negó haber dependido económicamente del piloto y afirmó que durante su relación compartían los gastos bajo una modalidad de 50-50.

También contó que continuó trabajando durante el embarazo y después de convertirse en madre, mientras se encargaba del cuidado de su hija y cumplía con sus compromisos laborales.

Rivadeneira explicó que las diferencias comenzaron a intensificarse tras convertirse en padres. Según relató, nunca lograron encontrar un punto de acuerdo para superar los problemas que surgieron en la relación.


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