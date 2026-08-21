Perú vs. Honduras en el Mundial de Comidas de Ibai: ¿qué plato representará al país?

La gastronomía peruana vuelve al centro de una competencia que promete movilizar a millones de usuarios. Ibai Llanos confirmó este jueves 20 de agosto el fixture de octavos de final del ‘Mundial de Comidas 2026’ y Perú quedó emparejado con Honduras, en un torneo virtual de eliminación directa que reunirá a 16 países y cuyos ganadores serán elegidos mediante votaciones del público en las redes sociales del creador español.

Perú vs. Honduras en el "primer round"

El cuadro presenta otros siete enfrentamientos: España vs. Argentina, Paraguay vs. Uruguay, Guatemala vs. México, República Dominicana vs. Colombia, Venezuela vs. El Salvador, Bolivia vs. Chile y Ecuador vs. Cuba. España y Argentina abrieron oficialmente la competencia, con la tortilla de patatas frente al asado argentino, mientras todavía no se ha confirmado la fecha exacta en la que se activará la votación de Perú vs. Honduras.

Sin embargo, los seguidores peruanos ya miran más allá de los octavos. Si Perú supera a Honduras y México elimina a Guatemala, ambos países volverían a encontrarse, esta vez en cuartos de final. El antecedente aumenta la expectativa: en el ‘Mundial de Desayunos’ de 2025, el pan con chicharrón peruano venció a los chilaquiles mexicanos en octavos, después superó a Ecuador en cuartos y a Chile en semifinales antes de derrotar a Venezuela en la final.

¿Cebiche o lomo saltado?

La principal incógnita, sin embargo, está dentro del propio país. Todavía no se ha anunciado oficialmente qué plato representará al Perú en el Mundial de Comidas de Ibai Llanos. El streamer presentó inicialmente al cebiche como una de las opciones, pero dejó abierta la elección a las preferencias de su comunidad. En redes sociales también ganan fuerza propuestas como el lomo saltado, ají de gallina, anticuchos, causa limeña y arroz con pollo, alimentando un debate que podría resultar decisivo para conquistar el voto internacional.

Perú llega al nuevo torneo con un precedente difícil de ignorar. En septiembre de 2025, el pan con chicharrón se coronó campeón del Mundial de Desayunos tras conseguir 12,8 millones de votos, superando por aproximadamente 200 mil a la arepa venezolana. La campaña llegó a plazas, restaurantes y espacios públicos, donde miles de personas siguieron la definición y participaron en las votaciones de TikTok, Instagram y YouTube. Ahora, con Honduras como primer obstáculo, la atención se concentra en descubrir cuál será el plato encargado de defender la corona gastronómica peruana.