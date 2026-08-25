Vanessa Terkes y Milovan Radovic oficializan su romance con aparición pública

Aunque ninguno ha confirmado oficialmente una relación, la cercanía entre ambos volvió a despertar la atención de la prensa de espectáculos.

Vanessa Terkes volvió a captar la atención de la prensa de espectáculos luego de mostrarse públicamente junto a Milovan Radovic, productor y expareja de Juliana Oxenford. La aparición de ambos generó rumores sobre un posible nuevo romance, aunque ninguno de los dos ha brindado detalles sobre el inicio de su relación.

La pareja fue vista durante la alfombra roja de la película ‘Los caminantes de la calle’, producción en la que Terkes participa como coproductora y que llegará a los cines este 27 de agosto.

El vínculo también llamó la atención por el pasado sentimental de Radovic, quien mantuvo una relación con Juliana Oxenford durante varios años. Ambos iniciaron su romance en 2011, se casaron en 2018 y tuvieron dos hijos antes de confirmar su separación en septiembre de 2024.

APARECEN JUNTOS EN EVENTO

Aunque Vanessa Terkes y Milovan Radovic no han confirmado públicamente que mantienen una relación sentimental, su aparición juntos en un evento público alimentó las versiones sobre un romance.

La historia sentimental de Radovic también generó interés debido a su matrimonio con Juliana Oxenford. Tras la separación, imágenes difundidas por ‘Magaly TV, La Firme’ mostraron al productor retirando sus pertenencias de la vivienda que compartía con la periodista.

SU ANTERIOR ROMANCE CON JUAN SHEPUT

Antes de su cercanía con Milovan Radovic, mantuvo una relación con el excongresista Juan Sheput. Los rumores sobre un romance comenzaron en 2021, luego de que ambos fueran captados juntos en diferentes ocasiones.