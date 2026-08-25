Mario Hart responde sobre el 50/50 con Korina Rivadeneira: “Los dos aportábamos por igual”

Luego de que Korina Rivadeneira revelara diversos episodios vividos durante su matrimonio con Mario Hart, el piloto automovilístico regresó de su viaje al extranjero y rompió su silencio sobre las declaraciones de la madre de sus hijos.

Durante una entrevista en el programa Sin más que decir, Mario Hart negó tajantemente haber obligado a Korina a trabajar. Sin embargo, recordó que durante los primeros meses del aislamiento social por la COVID-19 se presentó una oportunidad laboral que ella decidió aceptar para cumplir su sueño de actuar en televisión.

“Yo no la obligué a trabajar después de dar a luz. Era pandemia y nadie podía salir a trabajar. Ella empezó a trabajar antes de que Larita cumpliera un año porque le llegaron oportunidades de actuación; era su sueño ser actriz. Con Larita recién nacida y comenzando a grabar esta novela, había días en los que le programaban jornadas completas. Me decía que se iría con Larita y yo apoyaba esa decisión. Ella iba acompañada de la nana”, contó.

¿QUÉ DIJO SOBRE EL 50/50 EN LOS GASTOS?

Durante sus declaraciones, Mario Hart se refirió al acuerdo del 50/50 mencionado por Korina Rivadeneira y aseguró que ambos decidieron distribuir equitativamente los gastos del hogar.

“Por mutuo acuerdo decidimos compartir los gastos. Nuestra estructura de vida se basaba en una canasta familiar a la que los dos aportábamos por igual”, explicó.

Finalmente, Mario Hart expresó su deseo de que las declaraciones de la madre de sus hijos no continúen generando controversia. Además, descartó que Korina haya tenido la intención de perjudicarlo.

“No es una mala persona. Es impulsiva y reacciona ante las cosas que ocurren, pero estoy seguro de que nunca hubo una mala intención de su parte”, concluyó.