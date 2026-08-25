Curwen habla tras declaraciones de Carla Campos-Salazar: “estoy bien, estoy tranquilo”

Víctor Caballero, más conocido como Curwen, rompió su silencio después de las recientes declaraciones de Carla Campos-Salazar, quien negó haberse besado con Alonso Grimaldo y rechazó las versiones sobre una presunta infidelidad. Durante la emisión del podcast ‘Todo Good’, el periodista contó cómo se encuentra tras la polémica y respondió a quienes esperan nuevas revelaciones sobre lo ocurrido.

Curwen asegura que está tranquilo

El comunicador agradeció los numerosos mensajes de cariño y respaldo que ha recibido durante los últimos días y afirmó que no pretende seguir profundizando en el tema. “Todo lo que hemos hablado del tema ya lo hemos dicho. No vamos a seguir hurgando ni escarbando. Si quieren, ustedes pueden hacerlo, por supuesto. El algoritmo está para todos, sigan, adelante”, manifestó durante el programa.

Curwen también sostuvo que se encuentra tranquilo y concentrado en sus próximos proyectos, entre ellos un viaje a Japón junto con sus compañeros de ‘Todo Good’. “Nosotros lo que vamos a hacer es tomarlo deportivamente y, para todos los que se preocupan por nosotros, estoy bien, estoy tranquilo y todo lo que se dijo es lo que se tenía que decir”, señaló Víctor Caballero.

CURWEN ADVIERTE QUE NO HABLARÁ MAL DE CARLA

Durante su pronunciamiento, Curwen fue enfático al señalar que no atacará públicamente a Carla Campos-Salazar, quien aseguró que no se besó con Alonso Grimaldo durante una salida a una discoteca de Miraflores. “Ustedes vean lo que quieran ver, piensen lo que quieran, saquen las conclusiones que quieran sacar, pero lo único que voy a decir es que, si ustedes esperan que yo salga a hablar mal de Carla, no lo voy a hacer”, aseguró. Asimismo, afirmó que no continuará involucrándose en el tema y reiteró que ya dijo todo lo que consideraba necesario.

Finalmente, Curwen respondió a las críticas surgidas después de las imágenes difundidas por ‘Magaly TV La Firme’ y defendió la manera en que él y sus compañeros de ‘Todo Good’ han abordado la controversia. El periodista señaló que entiende que el público tenga diferentes opiniones y principios sobre lo ocurrido, pero remarcó que ninguno de los integrantes del espacio ha cometido un delito o una falta y adelantó que continuarán con las emisiones y contenidos del podcast. (Con información de Trome).