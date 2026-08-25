Dolly Parton: carismática actriz y leyenda de la música country falleció a los 80 años

Sin lugar a dudas, la noticia ha conmocionado al espectáculo estadounidense. Dolly Parton, la talentosa actriz e ícono de la música country, murió hoy a los 80 años. La noticia fue comunicada por su sobrino Brian Seaver mediante un video publicado en la cuenta de Instagram de la artista.

"Hola a todos, mi nombre es Brian Seaver, hijo de Cassie Parton, y hoy represento a la familia de Parton, anunciando la muerte de mi tía Dolly Rebecca Parton-Dean. Nuestra familia y el equipo con el que ha confiado su legado trabajarán para asegurar que su espíritu viva para siempre", indicó.

La muerte de la artista se produjo solo cuatro días después de que compartiera una actualización sobre su estado de salud. Señaló que sus dolencias se agudizaron luego de la muerte de su esposo, Carl Dean, ocurrida en marzo de 2025. La artista no reveló las enfermedades que padecía.

NUMEROSOS ÉXITOS

Dolly Parton, nació en Pittman Center, Tennessee, en 1946; tuvo una exitosa carrera desde el inicio, se convirtió en la cantante femenina de música country más vendedora de la historia, con más de 160 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, según la revista People.

Su álbum debut, Hello, I’m Dolly, fue lanzado en 1967. A lo largo de su trayectoria publicó numerosos éxitos, entre ellos I Will Always Love You, 9 to 5 y Jolene. Además, brilló en su faceta de actriz y protagonizó varias películas que se convirtieron en clásicos como Magnolias de acero.