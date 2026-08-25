Alonso Grimaldo niega romance con Carla Campos tras ampay

Alonso Grimaldo habló en un programa de entretenimiento sobre los rumores que lo vinculan con Carla Campos, quien mantenía una relación con Víctor Caballero, ‘Curwen’.

El ingeniero explicó que llama “hermana” a Campos por la confianza que existe entre ambos. También aseguró que suelen compartir con otros amigos.

Grimaldo negó haber besado a la influencer y descartó que exista un romance entre ellos. Además, rechazó las especulaciones sobre su orientación sexual.

Sin embargo, durante la entrevista surgió una inesperada versión de su entorno familiar. Según lo mencionado en el programa de farándula, Carla Campos sería su “agarre”, revelación que dejó sorprendido al ingeniero.