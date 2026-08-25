Miss Universo Fátima Bosch: ¿de qué delitos la acusan y por qué podrían emitir una orden de arresto?

La acusación se relacionaría con presuntos delitos de difamación, acusaciones falsas y difusión de información falsa, derivados del enfrentamiento que ambos protagonizaron antes del certamen de 2025.

La actual Miss Universo, Fátima Bosch, enfrenta una nueva controversia luego de que el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil afirmara que las autoridades de Tailandia estarían agilizando un proceso para emitir una orden de arresto en su contra. La acusación se relacionaría con presuntos delitos de difamación, acusaciones falsas y difusión de información falsa, derivados del enfrentamiento que ambos protagonizaron antes del certamen de 2025.

Según las declaraciones difundidas por Nawat, las autoridades contarían con pruebas que sustentarían las acusaciones contra la mexicana. De concretarse una orden de arresto, Bosch podría enfrentar consecuencias legales al ingresar a Tailandia, además de posibles sanciones contempladas por la legislación de ese país.

SOBRE EL CONFLICTO

El conflicto entre ambos se remonta a los días previos a Miss Universo 2025, cuando Nawat increpó públicamente a Bosch durante una actividad del certamen. La mexicana denunció haber sido víctima de intimidación y cuestionó el trato recibido. Posteriormente, la Organización Miss Universo expresó su respaldo a Bosch y defendió su derecho a exigir respeto y un trato digno.

Hasta el momento, las afirmaciones sobre una eventual orden de arresto forman parte de las declaraciones realizadas por Nawat y el texto proporcionado no confirma que dicha orden haya sido emitida. El caso mantiene bajo atención el reinado de Fátima Bosch, mientras continúan las disputas legales y públicas vinculadas a su participación en el certamen.