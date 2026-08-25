Christian Meier revela distante relación con su hija Gia

Christian Meier compartió detalles de su vida familiar durante su participación en el episodio 100 de un programa de streaming. Allí habló sobre la relación que tuvo con su hija Gia cuando era pequeña.

El actor contó que durante varios años la menor no lo identificaba como su padre. Según relató, el vínculo entre ambos estuvo marcado por la distancia y prácticamente no existía comunicación.

Meier recordó que Gia recién tomó conciencia de quién era él como padre alrededor de los 7 u 8 años. Hasta entonces, aseguró que ella mostraba poco interés en acercarse o conversar con él.

Actualmente, padre e hija mantienen una relación cercana. El actor recordó esta etapa de su vida al contar cómo fue cambiando el vínculo familiar con el paso de los años.