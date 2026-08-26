Melcochita celebrará sus 90 años sin Monserrat Seminario: “Me enfoco en lo que me hace feliz”

El comediante festejará su cumpleaños el próximo 26 de setiembre en el Parque de la Amistad.

Pablo Villanueva, conocido en el ambiente artístico como ‘Melcochita’, celebrará sus 90 años el próximo 26 de setiembre. Para esta fecha especial, el reconocido comediante tirará la casa por la ventana con una gran celebración en el Parque de la Amistad, en Santiago de Surco.

Antes de los festejos, el artista fue consultado sobre la lista de invitados y la posible asistencia de Monserrat Seminario, madre de tres de sus hijas. Sin embargo, descartó que ella esté presente en este momento especial.

Melcochita aseguró que desea compartir la celebración con las personas que aportan positivamente a su vida y lo han ayudado a crecer. “No estoy pensando en eso. Por ahora, solo me enfoco en la música y en las cosas que me hacen feliz”, expresó.

RECUERDA SUS INICIOS EN LA TELEVISIÓN

Pablo Villanueva es considerado uno de los personajes más emblemáticos de la televisión peruana. Por ello, recordó su comienzo en la pantalla chica. “Augusto Ferrando me descubrió y me dijo que era gracioso. Mis inicios fueron en la música, soy sonero y he trabajado junto con grandes figuras de la salsa”, contó.