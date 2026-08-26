Christian Meier sorprende al revelar que tiene a Messi, Ricky Martin y Pedro Pascal en su agenda

El actor aseguró que conserva el antiguo número de Lionel Messi y que está esperando recibir la notificación con el nuevo contacto del futbolista.

A raíz de la celebración por los 100 programas del podcast “Somos lo que somos”, de Zaca TV, Christian Meier fue el invitado especial y compartió este momento junto a su hija Gia Meier y todo el elenco, en una edición que dejó varias revelaciones.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue cuando el actor aseguró tener los números telefónicos de varias celebridades internacionales, entre ellas Lionel Messi, Ricky Martin y otros reconocidos personajes de talla mundial.

LIONEL MESSI FORMA PARTE DE LOS CONTACTOS DE MESSI

Durante la emisión del programa de este martes 25 de agosto, Giacomo Benavides, conductor del espacio digital, le preguntó a Christian Meier quién era la persona más famosa que tenía entre sus contactos.

Ante la consulta, Meier sorprendió a todos al revelar que cuenta con el número telefónico del jugador del Inter Miami. "Sí, pero es que lo que pasa es que tengo el teléfono anterior de Leo, pero lo cambió la semana pasada", "Estoy esperando que llegue la notificación del nuevo contacto", indicó.

OTROS FAMOSOS EN LA AGENDA DE MEIR

Por otro lado, Meier también mencionó a otros reconocidos personajes que forman parte de su agenda de contactos, entre ellos el cantante italiano Eros Ramazzotti y el actor chileno Pedro Pascal, este último fue recordado por su hija. "Ah, sí, Pedro...", respondió Meier, provocando otra reacción de sorpresa. "¡Pedro Pascal, lo dice muy tranqui!", comento Gia Meir