¡Murió Tim Curry! Recordado Pennywise de ‘It’ falleció a los 80 años

Tim Curry murió la noche del martes 25 de agosto en su vivienda de Los Ángeles. Según TMZ, las autoridades no sospecharían de un acto criminal.

El actor británico Tim Curry, reconocido mundialmente por interpretar a Pennywise en la adaptación televisiva de It de 1990, falleció a los 80 años la noche del martes 25 de agosto en su vivienda de Los Ángeles, informó TMZ.

Según fuentes policiales citadas, los agentes policiales acudieron a la casa del artista alrededor de las 11:23 p. m., tras recibir una llamada de emergencia. No obstante, las autoridades no sospecharían que la muerte estuviera relacionada con un acto criminal.

¿QUIÉN FUE TIM CURRY?

Nacido en Grappenhall, Cheshire, en 1946, Tim Curry desarrolló una extensa trayectoria como actor, cantante y comediante en cine, televisión y teatro. Estudió teatro en la Universidad de Birmingham y comenzó su carrera artística en los escenarios.

Su gran salto llegó en 1975, cuando interpretó al doctor Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show. La película terminó convirtiéndose en una producción de culto y consolidó a Curry como una figura reconocida internacionalmente.

SU PERSONAJE MÁS RECORDADO

Uno de los papeles que marcó su carrera fue el del aterrador payaso Pennywise en la miniserie It, estrenada en 1990 y basada en la novela de Stephen King. Además, Curry interpretó al Señor de la Oscuridad en Legend y a Wadsworth en Clue. También participó como actor de voz en diversas producciones animadas, dando vida a personajes como Capitán Garfio, Hexxus, Nigel Thornberry y Darth Sidious.

El actor también apareció en Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York, dejando una amplia trayectoria que abarcó varias generaciones de espectadores.