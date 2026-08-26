Tini Stoessel rompe relación laboral con su padre y solicita auditoría de su patrimonio

La cantante argentina Tini Stoessel habría puesto fin a la relación laboral con su padre, Alejandro Stoessel, quien durante más de 15 años también se desempeñó como su representante. Según medios argentinos, la artista tomó la decisión hace tres meses y posteriormente solicitó una auditoría para conocer cómo fueron administrados sus ingresos y derechos comerciales.

De acuerdo con la información difundida, la revisión habría detectado que Alejandro Stoessel figura como beneficiario de ganancias generadas por distintas sociedades vinculadas a la actividad artística de su hija. Asimismo, los derechos económicos relacionados con la carrera y la imagen de Tini estarían registrados en empresas donde la cantante no aparecería como propietaria ni accionista.

CIFRAS

El informe también habría revelado diferencias entre los ingresos que la artista recibía por sus servicios y los montos facturados por empresas encargadas de sus acuerdos comerciales. Según periodistas argentinos citados por RPP, la auditoría estima que existirían alrededor de 70 millones de dólares entre dinero acumulado y montos por cobrar, aunque Tini no tendría control directo sobre varias de las cuentas y sociedades involucradas.

Ante este escenario, la cantante habría recurrido a abogados para acceder a información financiera y determinar el alcance de su patrimonio. Hasta el momento, la información corresponde a reportes de medios argentinos y no se detallan públicamente las conclusiones legales definitivas de la auditoría ni una respuesta de Alejandro Stoessel a los señalamientos.