Ana Paula Consorte envía indirecta a Paolo Guerrero: “Mi novio no quiere casarse, yo sí”

La modelo brasileña compartió en sus redes sociales un video musical cuya letra, traducida al español, aborda la negativa de una pareja a llegar al altar.

Al parecer, la relación entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte estaría atravesando una nueva crisis. Esta vez, la brasileña decidió permanecer en su país junto a sus hijos y, desde allí, habría enviado una indirecta al futbolista de Alianza Lima.

A través de sus plataformas digitales, Ana Paula Consorte reposteó una canción en portugués. Sin embargo, la traducción de la letra llamó la atención de los internautas, debido a que aborda el deseo de una mujer de casarse frente a la negativa de su pareja de formalizar la relación.

“Y sigues pensando: ‘Si me ama, ¿por qué no quiere construir esto conmigo?’. Miras a tus amigos y ves que se están comprometiendo, ves bodas, hablas sobre el futuro; entonces intentas sacar el tema con él y él dice: ‘Te quiero, pero ahora mismo no estoy pensando en eso. Dejemos que suceda’. Mi novio no quiere casarse, yo sí”, señala la letra de la canción.

¿CRISIS AMOROSA ENTRE PAOLO GUERRERO Y ANA PAULA CONSORTE?

El distanciamiento y las recientes indirectas harían presumir que la relación entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte atraviesa un momento complicado. Los rumores surgieron luego de que desde la cuenta del futbolista se compartiera una publicación de Alondra García Miró, su expareja. Sin embargo, Guerrero negó haber realizado dicha acción y denunció que sus cuentas en redes sociales fueron hackeadas.